SPY x FAMILY tendrá inesperada colaboración con Street Fighter

Cada vez es más común ver colaboraciones entre franquicias del mundo del entretenimiento, sin importar que aparentemente sean muy diferentes entre sí. Como ejemplo está una próxima alianza entre uno de los mejores juegos de pelea y uno de los animes más populares del momento.

La Anime Expo 2023 está muy cerca de terminar, pero dejó un montón de sorpresas, como el anuncio de una inesperada colaboración por parte de Capcom y TOHO Animation.

Gracias a esta alianza, por primera vez fue posible ver que personajes de Street Fighter y SPY x FAMILY cruzaran sus caminos.

¿En qué consistirá la colaboración de Street Fighter 6 y SPY x FAMILY CODE: White?

La colaboración precisamente involucrará a Street Fighter 6 y SPY x FAMILY CODE: White, el actual juego de Capcom y la próxima película del manga, respectivamente.

Como parte de esta colaboración, TOHO Animation compartió una imagen promocional, en la que destacan Yor y Chun-Li en medio de una pelea, que tiene como espectadores a Bond, Anya, Li-Fen, Loid y hasta Ryu.

Las malas noticias para los fans de alguna de las 2 franquicias son que sus responsables no compartieron más detalles sobre ella, por lo que no sabemos qué esperar de esta inusual alianza, aunque no parece descabellada la posibilidad de que se lance un cómic cross-over, o por lo menos aparezcan más ilustraciones con otros personajes de estas franquicias.

La película SPY x FAMILY CODE: White debutará el 22 de diciembre de 2023 en Japón, por lo que no deberíamos esperar mucho antes de que se revelen más detalles.

La colaboración entre Street Fighter y SPY x FAMILY es real (imagen: TOHO Animation)

Street Fighter 6 está disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas esta página.

