“Estamos matando a Sony”, SEGA creía que iba a destruir a PlayStation en los 90

En foros circula un interesante documento lleno de información clasificada de SEGA of America. Los fans de la compañía lo han analizado y han encontrado detalles muy llamativos sobre la estrategia de la compañía durante la década de los 90.

Como seguramente sabes, durante esos años hubo una fuerte competencia entre SEGA, PlayStation y Nintendo. Parte del documento justamente de esta disputa y de cómo SEGA creía que tenía todo para ganar y enterrar a PlayStation.

Entérate: A SEGA le encanta trabajar con Xbox, pero aclara que no está en venta

Video relacionado: Controles de videojuegos con usos que nunca imaginaste

En el documento de 272 páginas hay un correo electrónico que llamó mucho la atención de los jugadores. Se trata de un mensaje escrito por Tom Kalinske, exdirector ejecutivo de SEGA of America, donde habla sobre su supuesta ventaja frente a Sony y PlayStation.

El directivo creía que el SEGA Saturn acabaría con su competencia ya que era un éxito en Japón. Su pronóstico era que iba a suceder algo similar en Estados Unidos; sin embargo, sabemos que la historia no le dio la razón. El sistema hizo poco frente a PlayStation y Nintendo 64, y fue un fracaso en Estados Unidos. Posteriormente, las cosas se complicaron para SEGA que, al final, dejó el mercado de consolas.

"Estamos matando a Sony. En todas [las tiendas de Japón], el hardware de Saturn está agotado y hay pilas de PlayStation. Los minoristas comentan que no pueden comparar el verdadero índice de ventas porque Saturn se agota antes de que puedan medirlo con precisión.

“Ojalá pudiera conseguir que todo nuestro personal, vendedores, minoristas, analistas, medios de comunicación, etc. vieran y comprendieran lo que está pasando en Japón; entonces entenderían por qué acabaremos ganando aquí, en Estados Unidos”, afirmó Kalinske.

El documento también profundiza en la rivalidad que hubo entra la división americana y japonesa de SEGA, pues Kalinske había hecho avances importantes para impulsar la marca en esta región. Pese a esto, su tiempo en SEGA se acabó tras el desastre del Saturn.

This is huge. A 272-page PDF of classified Sega of America docs from ~1996 was just posted online.



There is so much info here that it's almost overwhelming. Manufacturing costs, retail margins, sales, product strategies, emails, etc.https://t.co/2XWbpu9QdK pic.twitter.com/akhxdK7fwd