Jugador recibió un Steam Deck gratis por error, lo devolvió y Valve le dio un premio por su honestidad

¿Te imaginas comprar una consola y recibir otra gratis por error? Pues justo esto le pasó a un jugador cuando adquirió su Steam Deck. Debido a una confusión, Valve mandó 2 unidades de su PC portátil a la casa de NDAdrianM, quien contó su curiosa historia en una publicación de reddit.

De repente, el jugador se vio con 2 unidades del sistema en las manos, cuando en realidad sólo había pagado por una. Así que decidió ser sincero y enviar de regreso la unidad extra que había recibido. Para su sorpresa, Valve decidió recompensarlo por este gesto y le dio un regalo por su honestidad.

Entérate: ¿Steam Deck en peligro? Demandan a Valve por una función de la PC portátil

Video relacionado: ¿Qué rayos es el Steam Deck?

Valve recompensa a jugador por devolver un Steam Deck que recibió por error

NDAdrianM, jugador de Canadá, ordenó un Steam Deck el mes pasado y lo rastreó de forma continua para saber cuándo llegaría a sus manos. De pronto, se dio cuenta que la PC portátil había sido enviada a otra provincia. Así que informó del error a Valve, asumiendo que el sistema regresaría a la compañía para que le hicieran otro envío.

Sin embargo, el jugador se llevó una sorpresa tiempo después, cuando en cuestión de días recibió 2 Steam Decks en la puerta de su casa. Así pues, la primera orden nunca regresó a Valve y, además, el estudio envió otra unidad para atender el reporte de NDAdrianM.

“No tenía la responsabilidad legal de devolver el Deck a Valve. Pero sentí que debía avisar a Valve de todos modos y devolverlo”, explicó el jugador, quien al final sí regresó la PC portátil extra.

Para su sorpresa, Valve le ofreció un regaló por su honestidad: un juego gratis. NDAdrianM decidió escoger Hogwarts Legacy para estrenar su nuevo sistema.

“También me sorprendió que Valve me ofreciera un juego gratis cuando vieron que lo envié y ahora he estado disfrutando Hogwarts Legacy mientras viajo al trabajo. ¡Sólo quería compartirlo! Valve es increíble y me encanta apoyar a esta empresa y su excelente servicio al cliente”, afirmó el jugador completamente satisfecho por su elección.

Recibes un Steam Deck gratis por error, ¿qué harías?

Por si te lo perdiste: La realidad supera a la ficción: ejército de Ucrania usa Steam Deck para controlar torretas

Busca todas las noticias relacionadas con Steam Deck en esta página.

Video relacionado: Steam Deck: ¿una amenaza para Nintendo Switch?

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News

Fuente