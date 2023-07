Director original de Super Mario RPG está emocionado por el remake, pero comparte una mala noticia

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars es uno de los clásicos de SNES más queridos por la comunidad. Aunque su regreso parecía improbable por muchos años, Nintendo confirmó en su último showcase que un remake está en desarrollo y llegará a la consola híbrida este año. Una de las personalidades involucradas en el proyecto original reaccionó al anuncio y expresó su emoción, aunque también compartió una mala noticia.

En respuesta a un fanático en Twitter, Chihiro Fujioka, creativo japonés que codirigió el videojuego original de 1996, aseguró que está feliz con la confirmación del remake y asegura que está ansioso por jugarlo en noviembre. Desafortunadamente, confirmó que no trabajó en el desarrollo de esta nueva versión.

“No estoy involucrado en el remake, pero estoy muy sorprendido y complacido con la noticia”, indicó el director nipón en Twitter. “¡Gracias por tu mensaje! ¡Yo también estoy muy feliz y deseo que llegue noviembre!”, contestó en respuesta a un fanático en reddit.

