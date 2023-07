Responsables de Zelda: Tears of the Kingdom confiesan que no han jugado ELDEN RING

Uno de los juegos más queridos del año pasado fue ELDEN RING, el cual consiguió diferentes premios. Fue tanto su impacto que muchos estudios decidieron tomarlo como ejemplo para algunos de sus proyectos. Sin embargo, los responsables de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom aseguran que ese no fue su caso y que ni lo jugaron.

Como seguramente recordarás, ELDEN RING se lanzó en febrero del año pasado para consolas y PC, provocando un impacto tremendo en la comunidad y hasta consiguiendo el GOTY 2022.

Aonuma y Fujibayashi en entrevista con Rtlnieuws

Ha habido algunos comentarios que aseguran que el juego de FromSoftware se inspiró en The Legend of Zelda: Breath of The Wild, por lo que en una entrevista reciente de los responsables de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, se les cuestionó si ahora ellos tomaron algo del juego tipo Souls, por lo que respondieron lo siguiente:

"Lo siento, pero realmente no tuvimos la oportunidad de jugar (ELDEN RING). Estábamos demasiado ocupados desarrollando (The Legend of Zelda) Tears of the Kingdom, por lo que realmente no pudimos jugar. Lo habíamos escuchado. Incluso, si hubiéramos tenido tiempo de jugarlo, no reutilizaríamos sus ideas. Cuando hacemos un juego, creamos un concepto general para generar nuevos conceptos”, dijo Hidemaro Fujibayashi, director de la última aventura de Link.

Video relacionado: Nintendo Direct de junio: Resumen de noticias



Por otro lado, el medio Rtlnieuws quiso preguntar a Eiji Aonuma sobre qué tantas ideas de otras sagas se han usado en entregas recientes de The Legend of Zelda, por lo que el japonés aclaró la situación:

"Obviamente, hay situaciones en las que haces algo similar a un juego existente, pero nunca intentaría poner las ideas de otras personas en mi juego. Soy demasiado orgulloso para hacer eso. Siempre estoy buscando ideas originales", sentenció.

Ya llegaron las playeras oficiales de LEVEL UP - CONSIGUE LA TUYA AQUÍ

Como pudiste observar, tal parece que un tremendo juego como ELDEN RING no tuvo nada que ver en el desarrollo de otra joya como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, por lo que es buena noticia que los gamers sigan disfrutando de propuestas frescas cada año.

¿Qué te parecen las palabras de los responsables del último juego de The Legend of Zelda? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Video relacionado: Resumen de noticias



Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News

Fuente