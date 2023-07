Este nuevo personaje ya está disponible en Pokémon UNITE

Pokémon UNITE se mantiene actualizando su catálogo de personajes jugables y este día ha llegado uno más. Nos referimos a Inteleon, quien se presentó con un interesante gameplay trailer.

Como seguramente recordarás, los responsables del título agregaron recientemente a Leafeon en el elenco del MOBA. Ahora, es tiempo de que los usuarios aprovechen su oportunidad de utilizar uno nuevo.

Gracias a esto, TiMi Studio quiere festejar la llegada de Inteleon mostrando un interesante video en el que puedes ver todos sus movimientos, por lo que será mejor que le eches un ojo.

Aquí lo puedes ver:

Get a better look at Inteleon's moveset in our Moves Overview! #PokemonUNITE pic.twitter.com/pQ6wK1I6yg