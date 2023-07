¿Habrá más remakes o remasters de Zelda? Eiji Aonuma no tiene buenas noticias

Los fans de The Legend of Zelda no se pueden quejar por el trato que han recibido por parte de Nintendo en la era de Switch pues la consola híbrida los ha consentido con nuevas entregas, un remake y una remasterización, además de tener el legado de la franquicia en Switch Online. Sin embargo, no se puede negar que hay cierto deseo por ver un par de lanzamientos más como Wind Waker y Twilight Princess, pero esto podría estar muy lejos.

Video: Lo bueno, lo malo y lo meh de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Aonuma revela que Nintendo no tiene interés en el pasado de Zelda en este momento

Durante una entrevista con RTLNieuws (vía Dexerto) Eiji Aonuma, productor y actual guardián de The Legend of Zelda habló sobre la perspectiva que tiene Nintendo en este momento respecto a la franquicia. Lamentablemente para quienes esperan una buena noticia sobre relanzamientos de entregas del pasado en forma de remake o remasterización, Aonuma señaló que Nintendo no tiene interés en el pasado y su mira está fija en el futuro: "siempre tratamos de hacer algo que ofrezca más que las producciones anteriores. En ese sentido, ya no estamos realmente preocupados por nuestros viejos juegos. Preferimos centrarnos en el futuro".

Zelda: Tears of the Kingdom en el presente y el futuro de la franquicia

Switch ha sido consentido con muchos lanzamientos de The Legend of Zelda

Tomando en cuenta que Switch se encuentra en su etapa final, Zelda: Tears of the Kingdom sería el cierre de la franquicia con la consola híbrida por lo que no se esperan más lanzamientos en el corto plazo.

Sin embargo, cabe recordar que Switch cuenta en su haber con un repertorio de grandes títulos de The Legend of Zelda y que además de tener lanzamientos históricos como Zelda: Breath of the Wild y Zelda: Tears of the Kingdom, presume del remake de Zelda: Link's Awakening y la remasterización de Zelda: Skyward Sword, así que si hay planes para relanzar entregas anteriores es posible que suceda pero en el próximo sistema que la compañía japonesa ponga en el mercado.

Sigue aquí, en LEVEL UP.

Video: Tears of the Kingdom: Nintendo ARRASA con la crítica por algo muy simple....

Fuente

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News