Este tipo resolvió un acertijo de Zelda: Tears of the Kingdom gracias a su esposa y su ingeniosa solución

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es especial por varias razones. Una de ellas es que cada problema tiene varias soluciones. La prueba la tenemos en la historia de un tipo que estaba atorado en un acertijo, pero que logró avanzar gracias a una ingeniosa solución que le dio su esposa.

Un usuario de reddit conocido como u/Unleashtheducks compartió una anécdota que logró cautivar a la comunidad. Resulta que estaba teniendo muchos problemas para resolver los acertijos del Santuario Iun-orok. Al grado de que se quedó cerca de 30 minutos intentando pasar una sola parte del santuario.

En una situación así muchos buscarían una guía en Internet o un video en YouTube con la solución; sin embargo, para u/Unleashtheducks la respuesta estuvo en otra parte. Su esposa notó que llevaba varios minutos con problemas en el mismo acertijo y le sugirió una solución. Se trató de una idea poco ortodoxa pero que funcionó.

¿Cuál fue la idea? Resulta que en este santuario tienes que llevar una bola de hierro por una especie de resbaladilla y hacer que pegue contra un objetivo. Suena difícil y lo es. Sin embargo, te puedes ahorrar todo el trabajo si fusionas una de las bolas con un arma y después la arrojas al blanco. Sí, así de fácil.

Puedes ver cómo completó este santuario a continuación:

Esta anécdota se trata de una prueba de uno de los principales aciertos de Zelda: Tears of the Kingdom. Se trata de un juego con reglas claras que te permite explorar sus límites para encontrar un montón de soluciones distintas en lugar de únicamente presentar una forma de hacer las cosas.

¿Qué te pareció esta noticia? ¿Te ha pasado algo similar mientras juegas Zelda: Tears of the Kingdom? Cuéntanos en los comentarios.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom llegó en mayo en exclusiva para Nintendo Switch. Puedes saber más sobre este título si haces clic aquí.

