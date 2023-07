Pokémon prepara colaboración con una de las bandas de K-pop más grandes

Pokémon es una de las marcas más importantes del mundo y es por esto que es común verlo tener colaboraciones geniales. Tal vez por eso te sorprenda poco saber que próximamente tendrá una colaboración con una de las bandas de K-pop más grandes de la actualidad.

Recientemente, The Pokémon Company compartió un teaser de una futura colaboración. Se trata de un corto video que nos muestra a los miembros de ENHYPEN, la famosa banda de Kpop, cerca de criaturas como Snorlax y Zoroark.

Puedes ver el teaser a continuación:

Video relacionado: Nintendo Direct de junio: Resumen de noticias



Por el momento se desconoce en qué consistirá esta colaboración. Dicho esto, todo parece indicar que Pokémon será parte del video de One and Only, el próximo sencillo de ENHYPEN. Nos mantendremos al pendiente y te informaremos cuando sepamos más al respecto.

En caso de que no lo sepas, ENHYPEN es una banda de K-pop que debutó en 2020 durante la pandemia por COVID-19. La banda se hizo famosa en una competencia de televisión y desde entonces ha gozado de mucha fama.

¿Qué te pareció esta noticia? ¿Crees que será una colaboración emocionante? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con Pokémon.

Video relacionado: Resumen de noticias



Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News