Artista de Zelda: Majora's Mask quería trabajar en una última entrega de la franquicia

The Legend of Zelda es esa gran aventura en un mundo de fantasía que ha encantado a millones de jugadores y a generaciones enteras por décadas. Pese a que es una franquicia que Nintendo trata con mucho cuidado, se ha tomado ciertas libertades como plantear una propuesta oscura y retorcida en el caso de Zelda: Majora's Mask, entrega tan entrañable para uno de sus creadores que lo dejó con deseo de hacer algo similar.

Takaya Imamura quería hacer un Zelda oscuro y extraño pero Nintendo tomó otro camino

Durante una entrevista con VGC, el director de arte de The Legend of Zelda: Majora's Mask, Takaya Imamura, reveló que el impacto que tuvo su trabajo en este juego fue tal que quedó con el deseo de hacer algo parecido en los años por venir. Lamentablemente, su retiro tuvo lugar en 2021 y ya no pudo mantener esa esperanza de ser parte de la creación de un mundo extraño y raro de The Legend of Zelda, algo que Nintendo no ha considerado desde lo visto en Zelda: Twilight Princess.

Zelda: Majora's Mask, una de las grandes obras de Takaya Imamura

Takaya Imamura creó el arte de F-Zero y también es responsable de Tingle

Por si no lo sabes, Takaya Imamura, se unió a Nintendo en 1989 y su primer trabajo fue diseñar todo el arte de F-Zero, además de encargarse de diseñar a los jefes de Zelda: A Link to the Past. Ya como director de arte de Zelda: Majora's Mask, Imamura fue responsable de la creación del mundo retorcido y oscuro de Termina, además es responsable de Tingle.

Durante la entrevista, Imamura señaló que le hubiera gustado ser parte de una propuesta de ese tipo en una nueva entrega de Zelda: "quería hacerlo una vez más. Los juegos recientes de Zelda han llevado las cosas a lo básico, y quería hacer algo un poco más único, con un pequeño giro, en un mundo extraño como Majora's Mask. En cuanto a la serie, siempre me ha encantado The Legend of Zelda, ¡así que fue un sueño hecho realidad para mí estar involucrado!"

