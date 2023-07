Nuevo manga de Naruto se estrenará en Japón y Occidente simultáneamente

La historia de Naruto pronto se expandirá gracias no sólo a nuevos episodios del anime, sino también a una historia original enfocada en Minato, el padre de Naruto. Las buenas noticias son que ya tiene fecha de estreno y lo mejor es que llegará a Occidente al mismo tiempo.

Quizá recuerdes que a finales de 2022 los responsables de la franquicia llevaron a cabo una encuesta para que los fans votaran por su personaje favorito y convertirlo en el protagonista de un manga corto, todo esto con motivo del 20.º aniversario del anime.

No olvides seguirnos en Google News.

Video relacionado: resumen de noticias de la semana 25 de 2023

¿Cuándo se estrenará el nuevo manga de Naruto enfocado en Minato Namikaze?

El ganador fue Minato Namikaze y el manga corto constará de 55 páginas que relatarán una historia original y estarán a todo color. El nombre oficial será NARUTO Gaiden: Uzu no Naka no Tsumujikaze (todavía no se define el nombre en inglés ni en español) y se publicarán en la edición del 55.º aniversario de la revista japonesa Weekly Shonen Jump, el próximo 18 de julio.

Usualmente, los mangas suelen publicarse en Japón y tiene que pasar algo de tiempo para que se localice oficialmente a Occidente y más regiones. Sin embargo, no será el caso de NARUTO Gaiden: Uzu no Naka no Tsumujikaze, puesto que VIZ Media, la compañía encargada de la localización de la franquicia, dio a conocer que el manga se lanzará simultáneamente en Occidente y Japón.

Por si te lo perdiste: nuevo juego de Naruto y Boruto tendrá personajes jamás vistos.

No se ofrecieron muchos detalles al respecto, sino que VIZ Media se limitó a decir que formará parte de la colección Shonen Jump, por lo que los fans deberían poder leerlo a través del sitio oficial de VIZ Media. Se desconoce si habrá publicación física más adelante o si también habrá versión en español, pero de cualquier manera son buenas noticias para los fans de Naruto en Occidente.

El manga de Naruto enfocado en Minato llegará a Japón y Occidente al mismo tiempo (Imagen: Shueisha)

¿Estás interesado en esta nueva historia original de Naruto? Cuéntanos en los comentarios.

Puedes encontrar más noticias relacionadas con Naruto si visitas esta página.

Video relacionado: Fortnite x Naruto Shippuden - Tráiler de Colaboración

Mantente informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente 1, 2, 3

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News