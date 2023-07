Antes de su fin, Friday the 13th: The Game agradece a los fans con una sorpresa

Desafortunadamente, las experiencias multijugador siempre corren el riesgo de perecer de manera definitiva una vez que los servidores cierren. Friday the 13th: The Game muy pronto dejará de venderse, pero los desarrolladores prepararon una última sorpresa para agradecer a los fanáticos que apoyaron el proyecto.

En 2020, Gun Media dio a conocer que el multijugador asimétrico de horror cerrará sus servidores dedicados, aunque los fanáticos aún podían jugar y participar en sesiones online gracias al sistema de emparejamiento peer to peer. Por desgracia, hace unas semanas anunció que el título dejará de venderse a finales de 2023, aunque aquellos que lo compraron aún podrán jugarlo, al menos, durante 2024.

Con la meta de que más jugadores puedan probar esta propuesta online, hay atractivos descuentos en los portales digitales. Asimismo, tanto nuevos como viejos fanáticos tendrán acceso inmediato a casi todo el contenido, con excepción de los DLC de paga.

Video relacionado: El fin de los Juegos como servicio

En específico, todos los jugadores subirán automáticamente al nivel 150 y dejarán de ganar experiencia por participar en las partidas online, pues ya no es necesario. Asimismo, conseguirán todas las animaciones de muerte, las 30 ventajas legendarias más populares y todas las calaveras de desafíos.

Aunque el estudio reveló que esta medida tiene como objetivo reducir la dependencia de los servidores de base de datos, puede verse como un gesto de agradecimiento hacia los jugadores, quienes ahora podrán experimentar casi todo lo que ofrece Friday the 13th: The Game. Vale la pena señalar que estos cambios se aplicarán a partir del próximo 6 de julio.

“Esta fue la mejor manera que supimos brindarles a ustedes, los jugadores, la mejor experiencia y un sincero agradecimiento a medida que avanzamos hacia el inevitable adiós”, aseguró Wes Keltner, jefe de Gun Interactive.

Vale la pena señalar que Friday the 13th: The Game dejará de venderse por una cuestión de licencias, pues los derechos expirarán a finales de este año. Así pues, aún tiene una comunidad fiel que lamenta el fin definitivo.

This was the best way we knew how to give you, the players, the best experience and a heartfelt thank you, as we move towards an inevitable goodbye. https://t.co/y25E4NMSq8