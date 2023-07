“Me ofende como cristiano”, ciudadanos se quejan de un cartel de Diablo IV y dicen que asusta a sus hijos

La industria de los videojuegos siempre se ha visto envuelta en toda clase de controversias. La década de 1990 fue una época interesante, pues los padres expresaron su preocupación por el auge de juegos como DOOM, Mortal Kombat y, por supuesto, Diablo. Más de 20 años después, la franquicia de Blizzard Entertainment aún causa polémica y el enfado del sector más conservador de la sociedad.

Diablo IV, la cuarta entrega principal de la popular saga de dungeon crawler, debutó a inicios de junio y rápidamente se convirtió en el lanzamiento más exitoso de la compañía. En cuestión de días, vendió millones de copias y generó más de $666 MDD en ingresos.

La popularidad del proyecto se debe, en gran medida, a una campaña publicitaria extensa. A inicios del mes pasado, algunas ciudades en Estados Unidos y más países recibieron vallas publicitarias que anuncian el estreno del videojuego. Parece que ese material de marketing resultó ofensivo para ciertos ciudadanos.

Lo que pasa es que la ciudad de Melbourne, Australia, recibió un cartel especial donde se observa la fecha de lanzamiento, una imagen de la villana Lilith y la frase “Bienvenido al infierno, Melbourne”. Desde entonces, ciudadanos enfadados expresaron su disgusto y arremetieron contra la imagen.

Los motivos de las quejas son religiosas, pues los habitantes de la localidad argumentaron que la valla publicitaria de Diablo IV promueve la “parafernalia malvada y satánica”.

lol someone complained to Ad Standards that the Diablo ad reminded them of lockdown?? pic.twitter.com/osqdpLYcms