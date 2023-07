Veteranos del ejército están creando un rival para CoD: Warzone 2.0 y Escape From Tarkov

¿Es momento de que Call of Duty: Warzone 2.0 y Escape From Tarkov se pongan a temblar? Probablemente. Resulta que un grupo de veteranos del ejército fundó un estudio independiente para trabajar en un nuevo shooter de disparos en primera persona que pueda ser rival de estos grandes títulos.

Se trata de We The People, el primer proyecto de Small Indie Company, un equipo fundado por militares veteranos. Este equipo de desarrollo tiene el objetivo de crear un shooter con físicas de disparos realistas como la desviación de las balas y cierta aleatoriedad en la forma en la que rebotan en la superficie. También tendrá mecánicas de juego que lo convierten en un proyecto sumamente ambicioso.

Según explicaron, We The People se desarrolla en mapas con varios puntos de entrada y salida. Tu misión será entrar, encontrar botín y extraer a los objetivos, algo similar a Escape From Tarkov o el modo DMZ de Warzone. Small Indie Company lo está diseñando para ser un juego con mucha verticalidad y con un montón de peligros como zombies, animales y, por supuesto, otros jugadores.

Uno de los puntos más atractivos de We The People es que tendrás una guarida en la que conseguirás armas, equipamiento y objetos consumibles. Lo llamativo es que no será un simple menú, sino un entorno vivo que podrás ir desarrollando según tus necesidades. Esto le añade elementos de gestión de base y hace que el progreso se sienta especial.

Puedes saber más sobre We The People en su siguiente diario de desarrollo:

Cabe mencionar que We The People todavía no tiene ventana de lanzamiento. Dicho esto, se espera que debute como parte del programa Early Access de Steam.

Y a ti, ¿qué te pareció We The People? ¿Le darás una oportunidad cuando debute? Cuéntanos en los comentarios.

