¿Falta mucho para el final de Jujutsu Kaisen? El creador del manga responde

Nos llegan noticias interesantes para todos los fanáticos de Jujutsu Kaisen, ya que a unas cuantas horas de que se estrene la segunda temporada del anime, el creador del manga acaba de responder cuánto falta para que llegue el final de la historia.

Como seguramente recordarás, será este 6 de julio cuando los nuevos capítulos del anime se estrenen en Crunchyroll, por lo que los fanáticos están impacientes por conocer el pasado de Satoru Gojo y Suguru Geto.

La segunda temporada se transmitirá en simulcast

Ahora, y después de declaraciones de Gege Akutami a principios de año donde compartía que "sería bueno cerrar la historia este 2023", llegan buenas noticias para los seguidores de la saga, ya que parece que aún falta para su conclusión:

"El manga no terminará pronto, pero está en su fase final", dijo su creador.

Ya llegaron las playeras oficiales de LEVEL UP - CONSIGUE LA TUYA AQUÍ

Además, compartió su sentir sobre el tremendo éxito que ha conseguido y asegura que buscará cumplir con sus fans:

"No puedo hablar inglés, solo japonés y nunca he viajado fuera de Japón. El hecho de que mi manga ha podido cruzar el océano y ser disfrutado por tanta gente. Me parece muy misterioso, pero también estoy muy agradecido. Haré todo lo posible para cumplir con las expectativas de los fans de todo el mundo mientras termino Jujutsu Kaisen y también trabajo en futuros mangas", dijo Gege.

Video relacionado: Nintendo Direct de junio: Resumen de noticias



Solamente queda esperar hasta mañana jueves 6 de julio para que la comunidad pueda disfrutar una vez más la creación del japonés e iniciar una nueva historia con los personajes más queridos de Jujutsu Kaisen.

¿Qué esperas de la nueva temporada del anime? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Video relacionado: Resumen de noticias



Editorial: Televisión / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News

Fuente