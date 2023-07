Misión Imposible: Sentencia Mortal ya tiene calificación de la crítica; la llaman ridícula y emocionante

Misión Imposible: Sentencia Mortal – Parte Uno está a punto de debutar en cines. La saga cinematográfica protagonizada por Tom Cruise sigue emocionando a fanáticos, quienes quieren ver más acción y escenas de riesgo. Si bien hay garantía de que habrá eso en pantalla, ¿la película es buena? La crítica ya dio su opinión.

Como es costumbre, nuestros amigos de Tomatazos reunieron en el Tomatómetro las críticas más importantes a Misión Imposible: Sentencia Mortal – Parte Uno. Gracias a esto sabemos que la nueva cinta de Tom Cruise tiene 93% de aprobación entre la crítica especializada, lo que es garantía de calidad.

Misión Imposible: Sentencia Mortal es una cinta recomendada

Pero, ¿qué dicen en las reseñas? La gran mayoría de los críticos la alaban por ser una cinta repleta de acción yu entretenimiento. Si bien no le alcanza para ser considerada la mejor de la franquicia y tiene altibajos, resulta ser una producción altamente recomendada.

Te dejamos algunas de las críticas que recopiló Tomatazos:

“Ridícula desde el principio, pero también extrañamente nueva para otro éxito de taquilla del siglo XXI sobre una IA deshonesta, "Sentencia Mortal – Parte Uno" puede no ser la mejor película de la franquicia: no hay nada mejor que la pura adrenalina de "Fallout", y McQuarrie es lo suficientemente inteligente como para no intentarlo, pero esta telenovela Dolby extravagantemente entretenida logra lo que la franquicia Misión Imposible hace mejor: armar el artificio y la ilusión para luchar por un mundo en el que aún vale la pena creer”, dijo David Ehrlich de IndieWire.

“En el pasado, he sido agnóstico y un pesimista acerca de Misión Imposible, pero la pura diversión involucrada en esta película, su alquimia tonta y seria, y la forma en que la franquicia parece esforzarse en algo locamente más grande con cada película, en lugar de simplemente relajarse, es algo de lo que maravillarse”, detalló Peter Bradshaw de The Guardian.

“Sentencia Mortal – Parte Uno es el evento cinematográfico de gran éxito indiscutible del verano. Tom Cruise ofrece otra obra maestra repleta de espectáculo asombroso, acción trepidante, emoción sincera, interpretaciones asombrosas y una química emocionante junto a la nueva protagonista Hayley Atwell que te hará rogar por más. ¡Esta es una misión que siempre elegiremos aceptar!”, mencionó KingPatel de Actionewz.

Misión Imposible: Sentencia Mortal – Parte Uno no le gustó a todos los críticos

Un punto importante a tener en cuenta es que también hay críticos que no recomiendan Misión Imposible: Sentencia Mortal – Parte Uno. Lo anterior puesto que consideran que se trata de una decepción que sufre por algunas decisiones.

“En comparación con otras películas de acción de gran éxito, especialmente en un año que ya nos ha dado varias decepciones, Sentencia Mortal – Parte Uno sigue siendo una hazaña impresionante tanto de Cruise como de McQuarrie, pero después del ápice que fue Fallout, y después de algunas de las películas de acción más impresionantes jamás realizadas, la cinta no puede evitar sentirse algo decepcionante”, dijo Ross Bonaime de Collider.

“A pesar de que todos los componentes funcionan muy bien por separado, algo tiene dificultades para conectarse. Puede ser porque Sentencia Mortal es una película muy estructurada en torno a sus escenarios (aunque sean alucinantes), mientras que la historia claramente vino más tarde. O podría ser porque no hay un atraco central que vincule esas secuencias. El culpable más probable es ese subtítulo: "Parte Uno". Esto es en gran medida una película de montaje, que nos alimenta fragmentos de una trama más grande, pero no nos da la satisfacción de un final claro”, se lee en la crítica ded Hoai-Tran Bui de Inverse.

¿La nueva Misión Imposible será un éxito?

Y tú, ¿estás emocionado por ver Misión Imposible: Sentencia Mortal – Parte Uno? Cuéntanos en los comentarios.

