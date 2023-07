¡Con todo! Xbox, Bethesda y Phil Spencer estarán en gamescom 2023

Tal parece que luego de años de retrasos e incertidumbre, Xbox está listo para arrancar con lo mejor que tiene para la actual generación y parte de ello tiene que ver con la expectativa creada en los grandes eventos de videojuegos. En unos meses, uno de los títulos más importante para la marca de Microsoft debutará, Starfield, y lo visto en el Summer Game Fest encantó a los jugadores dejándolos con ganas de más. Pues bien, los deseos son órdenes y la próxima escala está en gamescom.

Video: Xbox Games Showcase + Starfield Direct - IMPRESIONES

La pandemia quedó atrás y los principales eventos de videojuegos han vuelto a su formato presencial para que las compañías se luzcan con lo mejor que tienen. Uno de ellos es gamescom 2023 a celebrarse en Colonia, Alemania, del 23 al 27 de agosto y una de las grandes noticias es que Xbox y Bethesda confirmaron su asistencia encendiendo de inmediato la expectativa por lo que veremos ahí.

🚨 BREAKING 🚨 @‌Xbox and @‌bethesda will join us on the showfloor for #gamescom2023 ! More details soon. Get your tickets now: https://t.co/epzkwnZye9 #XboxGC pic.twitter.com/ylcK23Bti5

La noticia fue confirmada por la cuenta oficial de gamescom 2023 en Twitter y momentos después Phil Spencer, jefe de Xbox, anunció que también asistirá, además de que será su regreso al evento después de algunos años de ausencia hecho que celebró pues asegura estar gustoso de convivir con la comunidad.

It's been too many years since my last gamescom. I'm looking forward to attending and seeing the community and the show. #gamescom2023