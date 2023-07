Así de desgarradora sería la historia de Silent Hill: The Short Message

En el papel, Silent Hill se perfila para tener un regreso glorioso con varias entregas que buscarán encender la llama de uno de los máximos exponentes del Survival Horror, aunque con una gran deuda en su historial comercial. Con un remake y nuevas entregas confirmadas, la única pieza que falta para completar el rompecabezas es el tan rumorado Silent Hill: The Short Message, cuya filtración encendió la expectativa por el retorno de la franquicia. Aunque no se ha confirmado su existencia, nuevos detalles han salido a la luz sobre su historia.

Video: LEVEL UP ICEBERG - Silent Hill

El reconocido insider del género Survival Horror, Dusk Golem (vía Gamingbolt), compartió detalles sobre la historia de Silent Hill: The Short Message, entrega que sigue sin tener un anuncio oficial pero que ha dado de qué hablar desde la filtración de su concepto, imágenes y sinopsis hace 3 años. Para comenzar, vamos con lo que se sabe y que te reportamos hace tiempo, la historia será protagonizada por 2 personajes femeninos, Anita y Maya, y el epicentro de esta pesadilla se encuentra en un departamento abandonado cuya apariencia es de lo más deprimente.

