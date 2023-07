Ver para creer: un pez dorado derrota al jefe más difícil de ELDEN RING

Desde su lanzamiento a inicios de 2022, ELDEN RING logró forjar una comunidad fiel repleta de jugadores apasionados. A lo largo de los últimos meses, hemos visto logros impresionantes: desde terminar la campaña en tiempo récord hasta derrotar a jefes difíciles con los pies. Todas y cada una de estas hazañas son obra de humanos, obviamente. Pero, ¿quién dijo que los peces no pueden unirse a la diversión?

Recientemente, se hizo viral el caso de un pez dorado que fue capaz de vencer la primera fase de Malenia, el jefe más difícil del videojuego de FromSoftware. Y no, no es una broma. Ahora bien, ¿cómo fue posible? ¿Acaso el animal acuático es un ser superinteligente? La explicación es menos alocada, pero muy interesante.

En realidad, el pez se llama Tortellini y es la mascota de Pointcrow, un popular youtuber y streamer estadounidense. Así pues, pudo “jugar” el título RPG de mundo abierto gracias a un dispositivo especial que diseñó su dueño.

Video relacionado: Lo bueno, lo malo y lo meh de ELDEN RING

Obviamente, el animal no juega a la obra maestra de FromSoftware y Hidetaka Miyazaki de manera consciente. Lo que pasa es que Pointcrow creó un control especial en forma de cuadrícula que detecta los movimientos y realiza una o varias acciones en función de dónde se encuentre el pez en la tanque de agua.

Aunque el creador de contenido confiesa que fue difícil hacer las conexiones pertinentes y lograr que todo funcionara de manera correcta, el resultado final es impresionante y divertido en partes iguales.

my goldfish beat the first phase of malenia LMAO pic.twitter.com/d0FD6jHg0U