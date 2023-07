Sujeto logra correr VALORANT a más de 1000 fps

¿A cuántos fps te gusta jugar VALORANT? ¿60 fps? ¿144 fps? Sin importar cuál sea tu respuesta, estamos seguros de que nunca dirás que más de 1000 fotogramas por segundo. Después de todo, ¿quién puede jugarlo así? Bueno, pues un creador de contenido ya lo hizo realidad.

cjaiye, creador de contenido de VALORANT, decidió que era momento de presumir todo el poder de una PC que pudo armar en colaboración con AMD. El resultado fue un video en el que se muestra jugando VALORANT a más de 1000 fps. Eso sí, la tasa de cuadros por segundo no es estática y llega a superar los 1200 fps en ocasiones y en otras cae a 900 fps.

Pero, ¿con qué está equipada su PC para lograr esta cantidad de fps? La estrella del equipo es el procesador AMD Ryzen 7 7800X3D, pero también tiene una tarjeta gráfica AMD RX 6950XD. Como puedes ver, es un equipo extremadamente costoso y poderoso. Si quieres una PC similar tendrías que gastar, por lo menos $1300 USD.

Puedes ver el video de cjaye a continuación:

I built a PC that gives me 1000FPS



Full video below 👇#valorant #ad #amdryzen pic.twitter.com/9qPZN2xi4K