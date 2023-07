Compañía pone anuncios en American Truck Simulator en busca de camioneros

Los caminos laborales son muy extraños, enredados y confusos en la actualidad. El talento y habilidades en una disciplina te pueden llevar a trabajar en lo que menos imaginaste y actualmente eso podría pasar incluso siendo experto en un videojuego como el reciente caso de American Truck Simulator.

Video: Controles de videojuegos con usos que NUNCA IMAGINASTE

Aquellos que por generaciones dijeron que jugar videojuegos no dejaría nada bueno hoy quedaron en ridículo pues no solo es posible dedicarse de forma profesional al gaming y actividades relacionadas, también es posible obtener un trabajo por ello. Lo que pasa es que la compañía de carga y servicios logísticos Schneider National, con sede en Estados Unidos, tuvo la idea de reclutar personal colocando anuncios en American Truck Simulator, un simulador de camionero que ha ganado éxito y reconocimiento desde su lanzamiento en 2016.

Why did the trucking company Schneider start running recruitment ads in American Truck Simulator?



Because they noticed that some of their new drivers who “showed skills above their experience level” credited playing the gamehttps://t.co/oKoUTd4v7X