¡Un éxito! Battlebit Remastered la rompe en Steam con ventas millonarias

Por si no lo sabes, la nueva sensación en Steam es Battlebit Remastered, un FPS desarrollado por tan solo 4 personas que supo combinar elementos de acción y tácticos que recuerdan a Battlefield junto con un toque casual y un estilo que apela a la era actual de Minecraft y Roblox. Tras 6 años de que fue anunciado, la paciencia ha rendido frutos pues el éxito ya se alcanzó en tan solo 2 semanas.

De acuerdo con un reporte de PCGamer, Battlebit Remastered ya vendió 1.8 millones de copias a 2 semanas de su lanzamiento, mismo periodo que constató su ascenso vertiginoso hacia la cima en Steam donde alcanzó el primer lugar en ventas llamando la atención de millones de jugadores inmediatamente. Su propuesta desenfadada y enfocada en la diversión en oposición a las grandes producciones y efectos especiales de los grandes exponente del género ha sido pieza clave para convertirse en el reciente fenómeno del PC gaming.

Thanks for making us the #1 Selling Game Globally on Steam, this is unbelievable❤️. #BattleBitRises pic.twitter.com/aZYchWShPh