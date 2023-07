¿Disturbios de Francia fueron culpa de los videojuegos? Katsuhiro Harada responde al presidente

Desafortunadamente, es muy común que los políticos y otras figuras públicas culpen a los videojuegos por los males que aquejan al mundo. La semana pasada, el gaming fue una vez más el chivo expiatorio para explicar una situación complicada que se vivió en suelo francés. Katsuhiro Harada, productor de la franquicia TEKKEN, reaccionó a las acusaciones en contra del medio y aprovechó la oportunidad para burlarse.

Por si lo desconoces, Nahel Merzouk, un joven argelino de 17 años, falleció a manos de la policía francesa a finales de junio. El incidente causó la indignación de cientos de habitantes, quienes salieron a las calles a protestar y exigir justicia. Los disturbios se originaron poco después, lo que provocó horas intensas llenas de preocupación.

Sin duda, se trata de un hecho impactante que arroja luz sobre diversas problemáticas de la localidad. Por desgracia, Emmanuel Macron, presidente de Francia, señaló con el dedo y culpó tanto a los videojuegos como a las redes sociales de los recientes disturbios bajo el argumento de que “intoxican” a los jóvenes.

Naturalmente, los habitantes e internautas condenaron las palabras del mandatario francés. Entre las personas que reaccionaron se encuentra Katsuhiro Harada, responsable de la franquicia TEKKEN de Bandai Namco.

Video relacionado: Juegos que harían enojar a AMLO

En una publicación en Twitter, el creativo japonés respondió con sarcasmo y explicó que es muy común que los políticos culpen a los videojuegos u otros medios para deslindarse de los problemas y evitar la responsabilidad.

“Culpar a algo es una gran manera de escapar de la responsabilidad. Los niños no estudian por los videojuegos, la gente es violenta por los videojuegos. Los videojuegos son la razón por la que mi vida no va bien. En un futuro próximo, los videojuegos serán los responsables de las amenazas que se produzcan en la Tierra. Un creador de juegos que puede crear una amenaza tan poderosa es increíble”, bromeó Katsuhiro Harada en su cuenta de Twitter.

Blaming something is a great way to escape the burden of responsibility.



- Children don't study because of video games.



- People are violent because of video games.



- Video games are the reason my life isn't going well.



- In the near future, video games will be responsible… https://t.co/QTWqL5cH7S