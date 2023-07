Blumhouse quiere adaptar más juegos de terror después de la película de Five Nights at Freddy's

Con proyectos de alto perfil como The Last of Us y Super Mario Bros. La Película, está claro que 2023 es un excelente año para las adaptaciones de videojuegos. En los próximos meses debutarán más producciones, y la cinta live-action de Five Nights at Freddy's es una de las más esperadas. Parece que sus responsables quieren llevar más franquicias a la gran pantalla.

En una plática con Discussing Film (vía ComicBook), Jason Blum, fundador y actual director general de Blumhouse Productions, habló sobre el próximo estreno de Insidious: The Red Door, la nueva entrega de la popular franquicia de terror. En un momento de la entrevista, conversó sobre la adaptación del videojuego creado por Scott Cawthon.

Blumhouse Productions, estudio de Five Nights at Freddy', quiere hacer más adaptaciones de videojuegos

Jason Blum expresó su deseo de que el largometraje basado en el título de horror indie tenga una buena recepción e indica que los videojuegos pueden inspirar grandes películas. Puso como ejemplo el éxito reciente de la adaptación del juego de Nintendo.

“Bueno, creo que los videojuegos correctos son una gran fuente de material para películas. Quiero decir, lo viste incluso con [Super Mario Bros. La Película]. Es un género diferente, pero fue una cinta increíblemente exitosa. Y ciertamente, espero que ese sea el caso con Five Nights at Freddy's”, indicó el ejecutivo.

Actualmente, Blumhouse Productions se encuentra en medio de un proceso de fusión con Atomic Monster, la productora de James Wan. Afortunadamente, Jason Blum asegura que Wan también es un gran fanático de los videojuegos, por lo que espera que haya más adaptaciones después de Five Nights at Freddy's. Eso sí, se abstuvo de revelar una franquicia que tenga en la mira.

Five Nights at Freddy’s promete ser uno de los estrenos más importantes del otoño

“James es en realidad un gamer y tenemos una división de juegos en nuestra compañía en la que hemos trabajado. Definitivamente estoy ansioso por encontrar más juegos que sean populares y que podríamos convertir en películas de terror”, afirmó el fundador de Blumhouse Productions.

Recientemente, Jason Blum habló sobre los retos de realizar la película de Five Nights at Freddy's. Indicó que le gustan los desafíos, motivo por el que no abandonó el proyecto a pesar de las dificultades que retrasaron la producción por años.

