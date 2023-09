Layden: Google, Netflix, Apple y Amazon son un peligro para la industria

El éxito financiero de la industria de los videojuegos y su entrada en la fase de consolidación atrajeron las miradas de algunas compañías que poco o nada tenían que ver con el gaming. Es inevitable pensar en que una derrama de miles de millones de dólares no llamaría la atención de fuertes inversionistas y abriría chequeras en busca de ser parte de las ganancias. Sí, el mundo del gaming vive momentos de cambio pero estos podrían llevar el negocio a terreno inestable y convertirlo en algo ajeno a su esencia, tal como lo señaló Shawn Layden.

Exjefe de PlayStation alerta por compañías que buscan apropiarse de los videojuegos

Durante su participación en la Cumbre de Inversión GamesIndustry.biz, Shawn Layden, conocido por ser exjefe de PlayStation en la era del PS4, habló sobre la fase de consolidación que experimenta la industria de los videojuegos y las implicaciones al permitir el ingreso de lo que definió como competidores "no endémicos". De acuerdo con Layden, compañías como Google, Amazon, Apple y Netflix ponen en riesgo a la industria pues su interés está en las ganancias que se generan en este momento y no en el proceso que lleva a ellas, algo que está relacionado con el crecimiento que ha tenido el gaming por décadas.

Al respecto, Shawn Layden declaró: "la consolidación puede ser un enemigo de la creatividad. También creo que el aumento de los costos en los juegos es una amenaza existencial para todos nosotros, así como la entrada de competidores no endémicos en el sector. En este momento vemos a todos los grandes jugadores diciendo: 'Oh, ¿juegos? ¿Están generando miles de millones de dólares al año? Quiero un pedazo de eso' Y así tenemos a Google, Netflix, Apple y Amazon queriendo obtener una pieza y tratando de ingresar en la industrua".

Video: Xbox llevará la industria al SIGUIENTE NIVEL

Shawn Layden recordó el cambio que hicieron Apple y Netflix en la música y el cine

En ese sentido, el exjefe de PlayStation consideró que la mejor opción para la industria de los videojuegos es que las compañías que han sido responsables de su crecimiento y que hoy tienen el control, se encarguen de hacer esos cambios radicales evitando que provengan de empresas que no están relacionadas con el gaming. Al respecto, puso de ejemplo lo que sucedió cuando Apple irrumpió en el negocio de la música y "convenció a todos de que 99 centavos por canción era una buena idea" así como lo que actualmente sucede con Netflix versus el negocio cinematográfico.

Posteriormente, Layden fue cuestionado sobre el historial de Sony pues en su momento pudo ser considerado un competidor "no endémico" cuando apareció en la era de Nintendo y SEGA. La respuesta del directivo, que hoy es asesor de Tencent (detalle polémico) fue que la compañía japonesa no era ajena al entretenimiento y su intención no era irrumpir en el negocio de las consolas sin saber cómo funcionaba. Citó que la misión de lanzar PlayStation fue realizada por Sony Music Japan y Sony Electronics, expertos en entretenimiento: "las personas que manejaban la publicidad, el marketing, las relaciones con los editores, las relaciones públicas, todos eran chicos de Sony Music, y solicitaban a los editores que apoyaran la plataforma. PlayStation sabía que no podíamos hacer lo que SEGA y Nintendo hicieron, no sabíamos lo suficiente como para hacerlo. Teníamos que ser la plataforma de terceros, así que tuvimos que conseguir Namco, Square, EA, Activision. Esos chicos de Sony Music son los que hicieron que Square trasladara Final Fantasy VII de Nintendo a PlayStation, probablemente el mayor movimiento de cambio radical. No éramos endémicos, pero creo que trajimos la pieza de entretenimiento, y eso fue lo que realmente ayudó a acelerar el éxito de PlayStation".

¿Qué opinas al respecto? ¿La irrupción de grandes compañías afectará al gaming en el futuro?

Cuéntanos en los comentarios y sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Video: Guerra de Billetazos: ¿por qué están comprando tantos estudios?

Fuente

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News