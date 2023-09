Cyberpunk 2077: éste será el contenido gratuito y de pago que llegará pronto

Phantom Liberty será la primera y única expansión de Cyberpunk 2077 y prácticamente cerrará el ciclo del videojuego que en algún momento imaginamos como un antes y un después pero resultó en un camino largo y tortuoso para CD Projekt RED. Si bien la expansión es de paga, su lanzamiento traerá consigo una nueva actualización para el juego base. No hay nada mejor que estar informado para evitar confusiones y aquí tienes los detalles.

Esto es lo que tendrán el Update 2.0 y Phantom Liberty para Cyberpunk 2077

El debut de Phantom Liberty para Cyberpunk 2077 vendrá acompañado de la actualización 2.0 para el juego base, con lo que se marcará la versión más reparada y cercana a lo que el estudio polaco quiso entregar en su momento. En el caso de la expansión, habrá que pagar por su contenido, pero en cuanto al Update 2.0, éste será gratuito así que solo tendrás que descargarlo e instalarlo tomando en cuenta que solo estará disponible para consolas de actual generación y PC.

Recientemente, CD Projekt RED reveló las diferencias en cada caso dejando claro que el nuevo contenido de historia e incluso la nueva área por explorar y con la que interactuar solo estarán disponibles para los jugadores que compren Phantom Liberty.

CD Projekt RED y lo que llegará con la versión 2.0

Update 2.0 y Phantom Liberty, el contenido que llegará a Cyberpunk 2077

¿Por qué Cyberpunk 2077 solo tendrá una expansión?

Entre las razones por las que Cyberpunk 2077 no tendrá más expansiones se encuentra el hecho de que la tecnología de CD Projekt RED es considerada demasiado vieja e incluso se le responsabiliza de los errores y limitantes de esta malograda entrega. Asimismo, la compañía polaca informó que mudará sus desarrollos a Unreal Engine por lo que se espera que no haya más problemas a futuro, al menos no a nivel técnico.

Por otra parte, es un hecho que la mayoría de los desarrolladores de CD Projekt RED están concentrados en nuevos proyectos. Recientemente, la compañía informó que los desarrolladores de Phantom Liberty pasarán de inmediato al desarrollo de la nueva entrega de The Witcher. Pese a ello, se tiene contemplada una secuela de Cyberpunk 2077 pero faltan años para que sepamos más de ella.

Phantom Liberty de Cyberpunk 2077 debutará el próximo 26 de septiembre en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

