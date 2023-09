Creador de Yakuza no traicionará a sus fans; seguirá haciendo juegos para consolas

Una de las noticias que cimbró a la industria de los videojuegos en Japón fue la partida de Toshihiro Nagoshi, creador de Yakuza, hacia NetEase en lo que supone una oferta imposible de rechazar. Si bien esto representa prosperidad y una nueva oportunidad para el creativo, se teme que sus nuevos videojuegos se alejen de propuestas tradicionales en pro de los intereses de su nueva compañía, sin embargo asegura que no será así.

Video: Like a Dragon: Infinite Wealth - Tráiler de Revelación | Xbox Showcase 2023 - Tráiler de Revelación

El creador de Yakuza fundó el estudio Nagoshi Studio dentro de NetEase

Durante una entrevista con VGC, Toshihiro Nagoshi, creador de Yakuza, fundador y director de Nagoshi Studio, habló sobre las expectativas que hay en cuanto a su trabajo con NetEase. Para nadie es secreto que la compañía china se especializa en MMO y juegos para móviles, de ahí que algún sector de fans tengan miedo de la manera en que esto afecte el trabajo del creativo japonés pues lo logrado con Yakuza formó una legión de seguidores que saben de la calidad que tiene su trabajo.

Toshihiro Nagoshi, creador de Yakuza, actual creativo de NetEase

¿El creador de Yakuza seguirá haciendo videojuegos para consola?

Al respecto, Nagohsi reconoció que hay incertidumbre por el tipo de compañía para la cual trabaja, pero aseguró que no traicionará a sus seguidores y aunque no hará una calca de Yakuza, se mantendrá por la misma línea considerando lanzamientos en consolas: "obviamente, no vamos a crear algo exactamente igual, pero entiendo que hay expectativas de la gente basadas más en mí como creador y mi personalidad, por lo que la gente quiere ver mis gustos y mi personalidad en mis nuevos juegos. No traicionaré a mis fans en ese sentido, crearé algo con mi personalidad y haré un juego dramático, cosas así, y mi gusto y personalidad se reflejarán en el juego. No puedo decirte exactamente qué género será o cómo será el juego, pero no traicionaré a mis fans".

Al respecto, Nagoshi señaló que esto coincide con el objetivo de NetEase de expandirse a nivel mundial y para ello necesitan propuestas como las del creativo japonés quien es conocido por haber llevado una franquicia de estilo japonés como Yakuza al éxito en Occidente: "el entorno general en China significa que es difícil probar cosas nuevas en Japón, pero NetEase es muy ambicioso y quiere expandir su negocio buscando el éxito en todo el mundo incluyendo la categoría de juegos de consola, lo que se alinea con nuestra ambición. Entonces, cuando comenzamos nuestras conversaciones, alineamos nuestros objetivos y el destino al que apuntamos. Estábamos bastante alineados en primer lugar, y más tarde, cuando tuvimos reuniones entre nosotros, nos aseguramos de que nos dirigíamos hacia este objetivo que habíamos establecido antes".

Video: Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name - Tráiler de Revelación

