Ni Charles Martinet, exactor de Mario Bros, entiende qué rayos es ser un "embajador de Mario"

El mes pasado, Nintendo confirmó que Charles Martinet dejará de interpretar a Mario Bros. después de más de 20 años de darle voz al fontanero. Eso sí, no se quedará sin trabajo y tendrá un nuevo rol como embajador de Mario, pero, ¿qué rayos es eso? Ni Charles Martinet lo sabe.

Recientemente, Charles Martinet habló en un panel en Galaxy Con Austin 2023. Como puedes imaginar, fue inevitable que el tema del cambio de voz de Mario saliera a la luz y alguien le preguntó sobre esta decisión. Tristemente, su respuesta dejó a todos con más preguntas que respuestas.

Según Martinet, su nueva responsabilidad será ser “embajador de Mario”, pero tristemente no tiene idea de cuáles serán sus responsabilidades. Eso sí, dejó bien en claro que no está retirado, por lo que seguirá trabajando en diferentes proyectos.

“Tal vez vieron las noticias. Soy un embajador de Mario. Todavía no sé qué significa eso. No me he retirado, pero soy un embajador y conforme nos acercamos al futuro, aprenderé exactamente qué es eso”, dijo el actor de voz.

Recordemos que, hasta el momento, Nintendo no ha revelado quién interpretará a personajes como Mario, Luigi, Wario y Waluigi tras la partida de Martinet. Dicho esto, Super Mario Bros. Wonder será el primer título en el que el fontanero tendrá su nueva voz y deberemos esperar a ver sus créditos para descubrirlo.

¿Qué te pareció esta noticia? ¿Crees que Charles Martinet será un buen embajador de Mario? Cuéntanos en los comentarios.

