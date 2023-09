DLC de Pokémon Scarlet & Violet hará más fácil la crianza de Pokémon

Pokémon Scarlet & Violet muy pronto se expandirán gracias al DLC The Hidden Treasure of Area Zero. Hay razones por las cuales estar emocionado por la primera parte, The Teal Mask, pues hará que la crianza de Pokémon sea algo más sencilla.

The Teal Mask debutará el próximo 13 de septiembre e incluirá un montón de contenido nuevo que The Pokémon Company ya ha mostrado, sobre todo en materia de escenarios y Pokémon. Sin embargo, también habrá mejoras de gameplay.

Sabemos esto gracias a que sitios japoneses ya tuvieron la oportunidad de probar este nuevo contenido y señalaron varias adiciones, como movimientos y habilidades que no están presentes en el juego base, como las TM Grassy Glide, Burning Jealousy, Lash Out y Poltergeist.

Habrá varias mejoras que harán que la experiencia en Paldea se sienta más pulida, como más opciones cosméticas para el personaje del jugador, así como la posibilidad de mover las sillas en los picnic o poner canciones para que los Pokémon reaccionen a ellas al tomarse una fotografía con el Roto Stick.

Será más fácil criar Pokémon en The Hidden Treasure of Area Zero

Lo que quizá llame más la atención de los jugadores que le dan prioridad a las batallas o a la crianza de criaturas es que The Teal Mask ofrecerá una manera más sencilla de mejoras las estadísticas de Pokémon.

Primero, se confirmó el regreso del Exp. Charm, un objeto que al estar habilitado en la mochila otorga más puntos de experiencia a los Pokémon, lo que hará que suban de nivel más rápido.

Es importante mencionar que ya hay otros métodos con los que los Pokémon pueden subir de nivel mucho más rápido, pero con recursos limitados o que pueden conseguirse con algo de tiempo y farmeo, por lo que la alternativa del Exp. Charm será bienvenida por muchos.

The Hidden Treasure of Area Zero aún guarda muchas sorpresas

Se sabía que gracias al minijuego Ogre Oustin en Kitakami los jugadores podrían conseguir objetos para aumentar los puntos base (EV) en las estadísticas de sus Pokémon, así como objetos para restablecerlos, de acuerdo con Serebii.

Eso no es todo, puesto que la nueva información indica que, adicionalmente, este minijuego otorgará Tera Shards o Teralitos, que son necesarios para cambiar el Teratipo de cualquier Pokémon y que es algo tardado conseguirlos, en especial porque se requieren 50 cada vez que se desee cambiarlo.

Pokémon Scarlet & Violet están disponibles en exclusiva para Nintendo Switch. Puedes encontrar más sobre ellos si visitas su ficha o si consultas nuestra reseña escrita.

