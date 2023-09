Nuevos bundles de Switch incluirán estos juegos que han vendido millones de copias

Nintendo sabe que la popularidad de Switch no se detiene ni con los rumores de una nueva consola, así que ya prepara nuevos bundles de su sistema híbrido para aquellos jugadores que aún no le han dado una oportunidad.

Esta mañana, la compañía reveló varios paquetes de Switch que, sin duda, resultarán atractivos, pues incluyen juegos muy populares que han vendido millones de copias. Para ser exactos, la compañía ofrecerá bundles con Mario Kart 8 Deluxe y Animal Crossing: New Horizons.

Para empezar, Nintendo reveló un bundle que incluirá un Switch estándar con controles neón, una copia digital de Mario Kart 8 Deluxe y un código de 3 meses de Nintendo Switch Online. El paquete llegará a las tiendas el próximo 6 de octubre y se ofrecerá el precio estándar.

Adicionalmente, el mismo día debutarán 2 nuevas ediciones de Nintendo Switch Lite inspiradas en Animal Crossing: New Horizons. La compañía ofrecerá consolas colores azul y coral que están decoradas con atractivos detalles de la franquicia.

Estos paquetes son conocidos como Isabelle’s Aloha Edition y Timmy & Tommy’s Aloha Edition. Ambos incluirán una copia digital de Animal Crossing: New Horizons. Estos sistemas se venderán de forma exclusiva en diferentes tiendas de Estados Unidos por $199.99 USD. No hay detalles sobre cómo será su lanzamiento en otras regiones.

Por último, Nintendo anunció otro bundle de Switch estándar que incluirá una copia digital de Nintendo Switch Sports; sin embargo, dicho paquete sólo fue confirmado para Europa por ahora.

