Alone in the Dark se retrasa para evitar competir contra Marvel’s Spider-Man 2 y Alan Wake 2

Estamos en uno de los mejores años en la historia reciente del gaming. En todos los meses hasta ahora, debutaron grandes títulos que emocionaron a los fanáticos; sin embargo, el flujo constante de lanzamientos también tiene un lado negativo, pues inevitablemente hay mucha competencia y algunas propuestas corren el riesgo de quedar en segundo plano. Consciente de esta situación, THQ Nordic decidió hacer un ajuste en el calendario y mover la fecha de estreno de Alone in the Dark.

El nuevo videojuego narrativo de terror protagonizado por Jodie Comer y David Harbour iba a debutar el 25 de octubre de 2023. No obstante, hubo un cambio de planes y los jugadores tendrán que esperar hasta el próximo año para conocer los misterios que ofrecerá esta nueva propuesta.

Alone in the Dark se retrasa y debutará en 2024

A través de un comunicado, THQ Nordic y Pieces Interactive confirmaron que la nueva entrega de Alone in the Dark movió su fecha de estreno y ahora llegará a las tiendas el próximo 16 de enero de 2024. El objetivo de este retraso es brindar tiempo adicional para pulir la experiencia general y evitar competir contra lanzamientos importantes de octubre como Marvel’s Spider-Man 2 y Alan Wake 2.

“Esta prórroga cumplirá un doble propósito: nos permitirá perfeccionar meticulosamente la experiencia de juego, y también nos dará la oportunidad de sumergirnos por completo en los lanzamientos notables de octubre”, reza el mensaje.

Irónicamente, Alan Wake 2 también movió su fecha de lanzamiento para evitar competir contra Marvel’s Spider-Man 2, la nueva entrega inspirada en el superhéroe arácnido de los cómics. Eso sí, el retraso es de apenas una semana.

Esta entrega de Alone in the Dark regresa a las raíces de la IP

Aunque los fanáticos tendrán que armarse de paciencia y esperar hasta el próximo año para explorar a profundidad el nuevo título de Alone in the Dark, ya pueden disfrutar gratis un demo especial protagonizado por Grace Saunders, una niña de 11 años. Este prólogo tiene como objetivo mostrar la ambientación, brindar un poco de contexto y presentar puzzles.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta noticia? ¿Te decepciona el retraso? Déjanos leerte en los comentarios.

Alone in the Dark estará disponible el próximo 16 de enero para Xbox Series X|S, PlayStation 5 y PC. Da clic aquí para leer más noticias relacionadas con él.

