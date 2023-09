¿Rayman en Smash Bros. y Mario Kart? El director de Mario + Rabbids lo desea

Hace unos días los usuarios de Mario + Rabbids Sparks of Hope recibieron el DLC The Last Spark Hunter, donde pudieron encontrarse con Rayman en una aventura bastante alocada. Ahora, uno de los creadores del juego compartió sus deseos de ver al personaje en sagas importantes de Nintendo como Super Smash Bros. y Mario Kart.

Nos referimos a Davide Soliani, el director creativo de Mario + Rabbids Sparks of Hope, quien reveló que cumplió un sueño al colaborar con Nintendo en un spin-off de Mario y luego introducir a Rayman en la serie.

Rayman está listo para más aventuras

Ahora que el contenido extra de la entrega de Ubisoft se lanzó, Soliani confesó tener ideas para futuras apariciones del personaje, donde mencionó las populares franquicias de Nintendo:

“Claro que me gustaría ver a Rayman en Smash Bros.; y ¿por qué no Rayman en Mario Kart? Pero tienen que convencer a Nintendo, no a mí”, dijo el creativo.

Como pudiste observar, parece que Soliani está dispuesto a colaborar con Nintendo para que Rayman pueda aparecer en más entregas de la compañía, algo que seguramente encantará a la comunidad.

Tendremos que esperar para conocer si en el futuro podremos ver al personaje en un rol mucho más activo en las sagas de Nintendo, tal como lo hacen otros como Sonic, Pac-Man y Mega Man.

¿Te gustaría ver a Rayman en más juegos de Nintendo? Cuéntanos en los comentarios.

