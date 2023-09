Tras el éxito de Baldur’s Gate 3, el director de Larian Studios ya trabaja en un nuevo juego

Baldur’s Gate 3, el más reciente proyecto de Larian Studios, sorprendió a miles de fanáticos y de inmediato se convirtió en uno de los lanzamientos notables de 2023. A pesar de su éxito impresionante, el director y cofundador del estudio, Swen Vincke, ya dio la vuelta a la página y piensa en su nuevo proyecto.

En una entrevista con Todd Kenreck del canal de YouTube Dungeons and Dragons, el creativo confesó que su labor con el RPG de fantasía terminó ahora que el port para PlayStation 5 ya está listo. Aunque su siguiente objetivo en la lista es descansar, ya tiene en mente su próximo proyecto.

Swen Vincke terminó con Baldur’s Gate 3 y ya trabaja en su próximo proyecto

“Todos los desarrolladores de juegos te dirán que cuando terminas, aparecerá un agujero negro. Trabajaste para llegar a este acantilado y estás en el punto en el que piensas: ‘¿y ahora qué?' Tienes que tomarte un tiempo para ti. Cuando la gente pregunta qué sigue, es un descanso. Pero ya piensas en lo siguiente(…) Así que hay muchas cosas que se mueven en esa dirección y hay muchas ganas de empezar a trabajar en ello”, destacó Swen Vincke.

Aunque el cofundador de Larian Studios se enfocará en aquel proyecto en el que pensó hace “bastante tiempo”, Baldur’s Gate 3 aún recibirá soporte y actualizaciones. Asimismo, debemos recordar que las versiones para Xbox Series X|S llegarán en algún punto de este año.

“Estoy ocupado con el próximo juego. La versión de PS5 ya se envió, la acabamos de subir, así que ya terminé. Pasaré al siguiente juego. El otro equipo trabajará en parches y demás, pero, para mí personalmente, este camino creativo ya finalizó. Cerraré este capítulo”, afirmó Swen Vincke.

¿El próximo proyecto de Larian Studios será tan ambicioso como Baldur's Gate 3?

En una publicación en Twitter, el desarrollador reafirmó sus declaraciones e indicó que trabajará en “nuevas cosas”. Además, sugirió que posiblemente se alejará de las entrevistas por un tiempo.

En otro momento de la charla con Todd Kenreck, el director de Baldur’s Gate 3 reconoció que los miembros del equipo temían por la recepción del juego, pues reconocieron la posibilidad de que recibiera malas calificaciones o surgiera un error imprevisto que rompiera la experiencia.

“Estábamos preocupados de que obtuviera una puntuación de 6 sobre 10 o 7 sobre 10. Temíamos que hubiera un error y que todo el mundo lo odiara. Esa era nuestra mentalidad. Es un juego importante, así que sabíamos que las cosas podían salir mal. No esperábamos que fuera tan bien”, confesó Swen Vincke.

Baldur's Gate 3 ya está disponible para PC, mientras que la versión para PS5 debutará el 6 de septiembre. Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con él.

