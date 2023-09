Creador de One Piece le puso esta condición a Netflix para crear el live-action

La nueva adaptación de One Piece en Netflix se ha convertido en un verdadero éxito que sigue impresionando a propios y extraños. Los fans y la crítica han elogiado el trabajo y parece que este es un paso positivo para los live-action de manga y anime. ¿Cómo se logró? El creador de la saga estuvo supervisando todo y hasta puso una condición que se acaba de revelar.

Como seguramente recordarás, la serie de Netflix se estrenó el pasado 31 de agosto y desde entonces ha estado recibiendo comentarios positivos, ya que se ha mantenido fiel (dentro de lo que cabe) al popular manga y anime de Eiichiro Oda.

Ya llegaron las playeras oficiales de LEVEL UP - CONSIGUE LA TUYA AQUÍ

Ahora, se acaba de revelar que una de las condiciones para que el japonés diera su visto bueno al live-action de One Piece fue que no hubiera romances entre los personajes principales.

Aquí lo puedes ver:

Steven Maeda said, "One of the conditions from Oda for the live-action series was a *no romance between crew members*.

source: https://t.co/GsXdVGmU4E