Algunos de los mejores jugadores de Apex Legends se perderán este torneo por problemas de visa

Apex Legends es uno de los juegos más competitivos en el ambiente de los Battle Royale. Es por esto que se podría pensar que sus mejores jugadores siempre están disponibles para enfrentarse a la batalla. Sin embargo, la realidad es otra y la prueba la tenemos en que algunos de ellos se perderán un importante torneo del Battle Royale.

Como cuenta DotEsports, jugadores de Alliance y Aurora Gaming se perderán el evento de Apex Legends Global Series Championship que se llevará a cabo en Birmingham, Reino Unido. Lo anterior puesto que no pudieron conseguir la visa necesaria para participar en el torneo.

Ambos equipos tienen el permiso para participar en el Apex Legends Global Series Championship sin problema alguno. Dicho esto, tendrán que hacerlo con jugadores sustitutos.

En el caso de Alliance, Miron “Effect Novikov se perderá el evento y su lugar será ocupado por Mikkel “Mande” Hestbek. Por su parte, Aurora competirá sin Kiryl “9impulse” Kostsiu y Lev “taskmast33r” Grigoriev, quienes serán reemplazados por Jose “Uxako2 Llora de Entropiq y Keeenan “Tax” Mackey de Myztro Gaming.

Welcome to ALGS: Championship 2023 😎



Due to visa issues, we had to invite substitutes to participate in the Champs. Thanks to @Taxington and @UxakoTTV for help.



Important note: if @9impu1se & @taskmast33r can get a visa before/during ALGS, they will arrive and play. pic.twitter.com/YEIqGTvOlm