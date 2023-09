¡Es oficial! EA revela EA Sports WRC su nueva IP de rally

Tal como lo indicaban las filtraciones, la nueva franquicia de juegos de carreras de Electronic Arts estaba por ser revelada y hoy fue el día en que todo se confirmó. EA Sports y Codemasters sorprendieron con el anuncio de su nueva IP, la cual tomará las riendas del Campeonato Mundial de Rally en el mundo de los videojuegos.

Video: WRC 9 - Tráiler de la Crítica

EA Sports y Codemasters revelaron la nueva franquicia EA Sports WRC, simulador de rally que llegará el próximo 3 de noviembre a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Por si no lo sabes, esta es la nueva era de la franquicia que data de hace más de 20 años y que ha pasado por distintas manos, todas ellas encargadas de brindar la experiencia más realista y emocionante de este deporte automotor.

This is rally.#EASPORTSWRC is coming on November 3 🎮



Pre-order to play 3 days early 📆