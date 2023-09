Peter Molyneux recibió amenazas de muerte por exagerar en la promoción de sus videojuegos

Peter Molyneux es una de las figuras más polémicas en la historia de la industria de los videojuegos. Con mayor experiencia como hombre de negocios y vendedor más que como diseñador y programador, fue conocido por exagerar sobre sus proyectos y prometer infinidad de detalles y características que anticipaban los mejores títulos jamás hechos. Los resultados fueron buenos y malos y lo llevaron al exilio del gaming, sin embargo, recién habló sobre el tema y las consecuencias de sus actos.

Video: Los mentirosos del gaming

Durante su participación en el podcast My Perfect Console (vía Time Extension), Peter Molyneux habló sobre su historial de anuncios y promesas y lo que esto ha acarreado a lo largo de los años. Este creativo se hizo célebre por sus "engaños inocentes" tratando de amarrar tratos de desarrollo antes de siquiera tener un plan sobre cómo hacerlo, tal como sucedió en la década de los 80 cuando convenció al estudio Firebird sobre sus dotes de diseñador y programador (que en realidad no eran notables) para hacer un port de Druid II: Enlightenment para el sistema Amiga.

Next week's guest is the legendary but elusive game designer Peter Molyneux. In this clip he discusses how, before he retreated from the public spotlight, he would often design game features during interviews –– based on the questions journalists asked: pic.twitter.com/LIhDdb9QoX