Un juego de Kirby que jamás se lanzó en América llega a Switch

Como suele suceder con Nintendo, sin previo aviso llegan las sorpresas en cuanto a lanzamientos para su servicio en Línea, Switch Online. Esta vez, la oferta de títulos es un tanto peculiar pues se trata de entregas que se lanzaron solo en Japón y un caso en particular encantará a los fans de Kirby.

Hace unos momentos, la cuenta oficial de Nintendo of America en Twitter | X, reveló los nuevos videojuegos de antaño que ya están disponibles para los suscriptores de Switch Online + Expansion Pack en la consola híbrida. De inicio, vamos con un debut jamás visto en este lado del mundo, se trata de Kirby's Star Stacker, también conocido como Kirby's Super Star Stacker en su versión de Super Famicom jamás lanzada en SNES.

Por si no lo sabes, Kirby's Super Star Stacker es un remake de la entrega original que debutó años antes en Game Boy con una propuesta de puzzle inspirada en Dr. Mario, sin embargo, para este remake en Super Famicom se añadió un modo historia. Será la primera vez que se juegue este título fuera de Japón.

Four classic titles are now live for #NintendoSwitchOnline members!
#SuperNES:

Kirby's Star Stacker
#NES:

Joy Mech Fight

Downtown Nekketsu March Super-Awesome Field Day!
#GameBoy Color:

Quest for Camelot