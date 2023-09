Colección de clásicos de Final Fantasy celebra millones de copias vendidas

Square Enix por fin recibió buenas noticias tras encontrarse en terreno inestable y como no podía ser de otra manera, estas provienen de su principal franquicia, Final Fantasy. No se trata de la reciente entrega exclusiva de PlayStation 5, sino de una colección que encantó a los fans.

Video: Final Fantasy Pixel Remaster - Tráiler de Lanzamiento

Por medio de una publicación en Twiter | X, Square Enix informó que Final Fantasy Pixel Remaster ya vendió 3 millones de copias tras su lanzamiento en PC, dispositivos móviles, PlayStation 4 y Nintendo Switch. La publicación agradece a todos los jugadores que confiaron en el producto y que hoy se cuentan por millones aprovechando que la primera parte de la legendaria saga está disponible en un solo lanzamiento y lo mejor es que cada título pasó por un tratamiento de mejora gráfica y adecuaciones para darle un toque actual en términos de experiencia de juego.

A victory fanfare awaits!



The Final Fantasy Pixel Remaster series has now reached 3 million copies sold across PlayStation 4, Nintendo Switch, Steam, and mobile!



Thank you so much for your support and for sharing this EXP with us. pic.twitter.com/crBF2gXlcA