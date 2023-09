¿Zelda: Tears of the Kingdom tendrá DLC? Eiji Aonuma se sincera y por fin lo revela

Muchos jugadores se quedaron con ganas de más después de acabar The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, así que se preguntan si Nintendo está planeando algún tipo de DLC o expansión para esta aventura de Link.

Para acabar con cualquier duda al respecto, Eiji Aonuma, productor del juego, se sinceró y habló sobre el tema en una entrevista reciente. Sus declaraciones probablemente decepcionen a más de un fan, pues descartó cualquier tipo de DLC para el título.

No hay planes para un DLC de Zelda: Tears of the Kingdom

En una charla con Famitsu (vía Insider Gaming), Aonuma acabó con las esperanzas de ver más contenido para The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, pues explicó que no hay planes para lanzar algún tipo de DLC.

“No hay planes para lanzar contenido adicional en este momento... Siento que he hecho todo lo que he podido para crear juegos en ese mundo”, afirmó el creativo de Nintendo.

Por otro lado, Aonuma habló brevemente sobre el futuro de la saga y lo que los fans pueden esperar en futuros juegos. Señaló que probablemente ofrecerán una forma nueva de jugar, así que pidió a los fans paciencia por la nueva aentrega.

“Es posible que vuelva al mismo mundo. Tanto si se trata de una secuela como de una nueva obra, creo que será una forma de jugar completamente nueva, así que me alegraría que la esperaran con ansias”, finalizó el desarrollador.

No esperes DLC para Zelda: Tears of the Kingdom

Aquí encontrarás todas las noticias relacionadas con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

