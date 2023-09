Microsoft comparte una noticia que decepcionará a los fans de Minecraft

Un importante anuncio sobre Minecraft parecía inminente, pues hace unos días se filtró una posible versión del juego para Xbox Series X|S. Los fans estaban muy emocionados con la idea de una versión nativa para consola de nueva generación; sin embargo, ahora están decepcionados.

Lo que pasa es que Microsoft habló sobre el registro de Minecraft para Xbox Series X|S y explicó que no significa necesariamente que una versión nativa viene en camino. Así pues, todo indica que el título seguirá ejecutándose por medio de la retrocompatibilidad con Xbox One.

Microsoft descarta versión nativa de Minecraft para Xbox Series por ahora

Una versión de nueva generación de Minecraft apareció listada en el sistema del organismo alemán Entertainment Software Self-Regulation (USK). Esto hizo pensar a muchos jugadores que el título por fin llegaría a las actuales consolas de Microsoft.

Sin embargo, la compañía advirtió que dicho registro en realidad no significa que una nueva versión del juego está en desarrollo. Indicó que el registro más reciente un movimiento de rutina debido a Minecraft está disponible en múltiples plataformas y regiones.

"Dada la cantidad de plataformas y regiones en las que Minecraft está disponible, periódicamente revisamos las calificaciones y las actualizamos con diferentes juntas regionales. Este registro reciente no es indicativo de nuevas versiones o soporte de plataforma para Minecraft en el futuro cercano", afirmó la compañía.

Así pues, es mejor que los jugadores no esperen una versión nativa del juego para Xbox Series X|S, al menos no por ahora. Existe la posibilidad de que el proyecto se haga realidad algún día, pero todo indica que no sucederá a corto plazo.

No esperes por ahora una versión de Minecraft para Xbox Series X|S

