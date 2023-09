“Es aburrido”, streamer critica este elemento de Starfield y cree que es su mayor problema

Tras una larga espera, Starfield ya está entre nosotros. Si bien recibió muy buenas calificaciones y cautivó a miles de fanáticos, hay ciertos elementos que causaron controversia y debate en la comunidad. Recientemente, un popular streamer destacó lo que él considera que es el mayor problema del juego y avivó la conversación.

Hablamos de Asmongold, uno de los creadores de contenido más populares de Twitch con más de 3.5 millones de seguidores. Como un gran entusiasta de las propuestas de rol, decidió jugar Starfield y compartir su experiencia con sus espectadores en Twitch. Aunque parece que disfrutó su tiempo con el juego, cree que tiene algunas esquinas sin pulir.

Video relacionado: Starfield y las críticas más ridículas que le han hecho

Asmongold opina que este es el principal problema de Starfield

Durante una reciente transmisión en vivo, el famoso streamer reaccionó a un video que criticaba el hecho de que que el juego tiene paredes invisibles que limitan la exploración. Ciertamente, ese es un tema que causó controversia en los días previos al lanzamiento, e incluso un modder creó una modificación que remueve esas barreras.

Sin embargo, Asmongold cree que los límites de los escenarios están lejos de ser un gran inconveniente y recordó que The Elder Scrolls V: Skyrim también los tiene. Dicho esto, considera que el verdadero problema de Starfield es que los mundos son repetitivos y hay pocos motivos para querer explorarlos a profundidad.

El creador de contenido criticó que los mundos del juego sólo tienen alrededor de 5 puntos de interés, por lo que, en su opinión, son repetitivos y aburridos. Además, comparó esta situación con la versión original de World of Warcraft, el popular MMORPG de Blizzard donde los jugadores suelen visitar las mismas áreas en varias ocasiones.

“Así que el problema realmente no es que no puedas explorar todo el planeta, el inconveniente es que eres un tonto si quieres hacerlo. Ese es el problema. No hay razones para dar vueltas y explorar en Starfield. Es toda la misma basura como, no sé… visité entre 15 y 20 planetas, y todos y cada uno de ellos eran exactamente iguales: tenían los mismos monstruos, áreas, loot, combate y jugabilidad. Y fue muy aburrido”, comentó el streamer de Twitch.

A pesar de las críticas, Starfield es uno de los lanzamientos más populares de 2023

Adicionalmente, Asmongold aseguró que el diseño del mapa le parece absurdo. Eso sí, a pesar de los problemas, aún planea darle una oportunidad a este videojuego de Bethesda porque realmente quiere disfrutarlo y que le guste.

Pero cuéntanos, ¿estás de acuerdo con las palabras de este popular creador de contenido? Déjanos leerte en los comentarios.

Da clic aquí para leer más noticias relacionadas con Starfield.

Video relacionado: resumen de noticias

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News

Fuente