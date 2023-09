Attack on Titan: Crunchyroll pone fecha para el doblaje del capítulo más reciente del anime

Uno de los anime más populares en los últimos tiempos es Attack on Titan (Shingeki no Kyojin), el cual se ha alargado en demasía con su temporada final y aún no se sabe cuándo llegará su conclusión. Sin embargo, Crunchyroll acaba de confirmar cuándo estará disponible el doblaje latino para su capítulo más reciente.

Las voces en español de Armin, Mikasa y Levi se acercan

Como seguramente recordarás, el primer capítulo de Attack on Titan The Final Season Part 3 se estrenó el pasado 3 de marzo y ofreció una hora completa de historia. Ahora, se acaba de confirmar que esta misma semana recibirá su doblaje al español latino.

Fue Crunchyroll en su cuenta oficial de X quien anunció que todos los interesados en ver el episodio especial del anime estrenado a principios de año, podrán verlo con el doblaje para nuestro territorio.

Aquí puedes ver el anuncio:

El próximo domingo 10 de septiembre, Crunchyroll retumbará con el estreno del doblaje de Attack on Titan Temporada Final Especial 1 ⚔️🔥 pic.twitter.com/ULnbqzaJ47 — Crunchyroll LATAM ✨ (@crunchyroll_la) September 6, 2023

Como pudiste observar, será el próximo domingo 10 de septiembre cuándo todos los seguidores del anime puedan disfrutar dicho episodio una vez más, pero ahora con las voces en español que han tenido los personajes a lo largo de sus temporadas.

Cabe mencionar que la plataforma confirmó que el doblaje estará disponible el domingo a partir de las 11:30 PM, hora del centro de México, por lo que verlo será una buena forma de terminar el fin de semana.

Seguiremos atentos para informarte sobre cualquier novedad de Attack on Titan. Mientras tanto, te invitamos a conocer más noticias sobre el anime que marcó toda una época en este enlace.

¿Cuándo crees que llegue el final de la serie? Cuéntanos en los comentarios.

