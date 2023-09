¡Megan Fox será Nitara en Mortal Kombat 1!

Mortal Kombat se ha convertido en la franquicia de videojuegos de pelea más exitosa y por supuesto que su próximo lanzamiento ha generado altas expectativas. En años recientes, la participación de famosos ha encendido el hype de los fans y esta vez no es la excepción. Las sorpresas no han tardado en llegar y hoy se confirmó que la actriz Megan Fox será parte de esta entrega.

Por medio de un comunicado de prensa, Warner Bros. informó que la actriz Megan Fox prestará su voz e imagen para el personaje Nitara, luchadora principal de Mortal Kombat 1. Como no podía ser de otra manera, Nitara combina perfectamente con la imagen rebelde y atractiva de Megan Fox pues se trata de una vampiresa con estilo gótico que debe alimentarse de otros para sobrevivir, justo como sucede con Shang Tsung. Nitara debutó en Mortal Kombat: Deadly Alliance.

After almost 17 years, the Vampire of Outworld has graced us with her presence. Megan Fox brings Nitara back to life. #MK1 pic.twitter.com/BzBn7aREi3