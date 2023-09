Oferta: estudios mexicanos se unen para crear su propia venta temática en Steam

La industria de videojuegos en México sigue creciendo gracias al esfuerzo de talentosos desarrolladores que han puesto sudor y lágrimas para crear experiencias asombrosas. Es importante hacer destacar el talento de nuestro país y es por esto que los desarrolladores decidieron crear su propia venta de Steam.

Es así como nace Mexican Entertainment System, una nueva venta de Steam que se celebrará del 11 al 18 de septiembre, fechas que en México son fiestas patrias. Con esto, la comunidad tendrá la oportunidad de conocer un montón de juegos en un solo lugar e incluso comprarlos con descuento.

El objetivo detrás de Mexican Entertatinment System es servir como una plataforma que permita destacar el talento de la región. Es decir, servir como reflectores para que el público nacional e internacional conozca algunos de los mejores videojuegos mexicanos de los últimos años.

“Este escaparate servirá de plataforma para mostrar el ingenio y la creatividad de los desarrolladores mexicanos desarrolladores mexicanos, que siguen elevando el panorama mundial con sus títulos únicos, concebidos por manos mexicanas, que resonarán como el eco de nuestras antiguas leyendas, que en su arte, narrativa y jugabilidad llevan consigo la fuerza de nuestras voces”, señalan los responsables de Mexican Entertainment System.

Así pues, Mexican Entertainment System no sólo se tratará de ofertas. También será un lugar para destacar algunos proyectos mexicanos que están en desarrollo. Con esto los jugadores podrán ver sus avances y añadirlos a su lista de deseados para ser notificados cuando debuten en Steam.

Entre los juegos que formarán parte de Mexican Entertainment System estarán 9 Years of Shadows; México,1921: A Deep Slumber; The end is nahual: If I May say so; Broken Reality; Mulaka; Aztech Forgotten Gods; Pato Box; Greak: Memories of Azur, entre otros.

Mexican Entertainment System quiere destacar el talento de la región

Si quieres saber más sobre Mexican Entertainment System, puedes visitar su página en Steam.

