Starfield: relaciones románticas te ayudan más de lo que crees

Starfield ya está disponible en Xbox, PC y Game Pass y los jugadores no han tardado en descubrir varios de sus detalles y secretos que sin duda te pueden hacer la aventura espacial más fácil. Como todo juego de rol, ganar experiencia es vital para avanzar y todo aquello que aporte a ganar XP es bienvenido pero por lo general solemos buscar en otras partes cuando el impulso podría estar muy cerca, tanto así como la pareja que tengamos en el juego.

Por si no lo sabes, Starfield incluye un sistema de relaciones amorosas, algo que se ha vuelto un estándar de los juegos de rol occidentales desde hace años. Por supuesto que el tener un amorío en el juego de Bethesda impacta de distintas formas, aunque la buena noticia es que lo hace de forma positiva. De acuerdo con un reporte de PCGamer, jugadores de Starfield descubrieron que tener una pareja y tener relaciones es algo muy bueno si se busca aumentar los puntos de XP.

