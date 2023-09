Esta útil aplicación de Pokémon para móviles dejará de funcionar

Pokémon es una franquicia que ha logrado expandirse al terreno de dispositivos móviles y con éxito ha lanzado al mercado varias aplicaciones de diversa índole. Desafortunadamente, una de ellas pronto dejará de funcionar.

No todas las aplicaciones de Pokémon son de juegos per se, sino que hay propuestas como Pokémon TCG Card Dex, que son más bien una útil herramienta para los coleccionistas de Pokémon TCG.

Esta aplicación fue lanzada originalmente en febrero de 2019 y estaba a cargo de The Pokémon Company International y era, como su nombre lo indica, un índice virtual de cartas de Pokémon TCG que especialmente útil para los coleccionistas, puesto que podían usar la aplicación para marcar las cartas que poseen y ver las que les faltan de sets recientes o hasta Pokémon XY.

Desafortunadamente, esta es la aplicación que dejará de funcionar.

¿Por qué cerrarán Pokémon TCG Card Dex?

The Pokémon Company dio a conocer hoy que dejará de dar soporte a Pokémon TCG Card Dex y la razón fue clara: enfocar los recursos para el desarrollo de Pokémon TCG Live, la aplicación oficial del juego de cartas.

La última expansión que podrá encontrarse en la aplicación será Scarlet & Violet—Obsidian Flames, pues Scarlet & Violet—151 no alcanzará a agregarse.

Será el 20 de septiembre aproximadamente a las 11 AM (hora de la Ciudad de México) cuando Pokémon TCG Card Dex dejará de estar disponible en las tiendas para móviles y no sólo ya no recibirá nuevas actualizaciones, sino que la aplicación dejará de funcionar por completo.

Pokémon TCG Card Dex incluía decenas de sets de Pokémon TCG

Al ser una aplicación que funciona solamente en línea, no será posible usarla en absoluto. Toda la información se perderá, pues no habrá medio para exportarla o transferirla.

"La decisión de cerrar la aplicación Pokémon TCG Card Dex se tomó para dedicar nuestros completos recursos en el desarrollo en curso de Pokémon TCG Live, asegurándonos de que estamos invirtiendo nuestros esfuerzos para ofrecer la mejor experiencia digital de Pokémon TCG", expresó la compañía.

¿Qué opinas del cierre de Pokémon TCG Card Dex? Cuéntanos en los comentarios.

