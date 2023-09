Ryza no será la protagonista, pero aparecerá en el nuevo Atelier

Como te comentamos, Koei Tecmo prepara un juego de Atelier que daría comienzo a una subserie completamente nueva: Atelier Resleriana. Una de las novedades sería la protagonista, que dejaría de ser Reisalin "Ryza" Stout, que catapultó a la franquicia en materia de popularidad. Si estabas preparándote para decirle adiós, ya no tienes que preocuparte, puesto que hoy se confirmó que la joven y sus amigos estarán de regreso para la nueva entrega de la serie.

Parecía que Koei Tecmo estaba lista para dejar descansar a Ryza e incursionar con una subserie con una protagonista nueva. Sin embargo, estábamos equivocados, puesto que la compañía dio a conocer que Ryza estará presente en Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy and the Polar Night Liberator.

Ryza volverá para el nuevo juego de Atelier

No se trata de simples skin o ropa que hacen ver a la protagonista como Ryza, no. Estamos hablando de propiamente Ryza, que no aparecerá sola, sino que traerá consigo a sus amigos Lent y Tao, que pertenecen a su subserie.

Es importante tomar en cuenta que, si bien las protagonistas Lesna y Valeria podrán interactuar con Ryza y hacer equipo con ella, se espera que esta última no tendrá tanta influencia en la trama.

Estos personajes de Atelier Ryza aparecerán en Atelier Resleriana

A continuación puedes ver los videos que dejan ver a estos personajes en batalla, así como la física en Ryza.

Asimismo, debes saber que no será la única protagonista de un juego previo que regresará, ya se confirmó que Judie y Viorate también estarán presentes en esta nueva entrega.

¿Estás feliz con el regreso de Ryza para Atelier Resleriana? Cuéntanos en los comentarios.

