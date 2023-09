Skull and Bones pierde a otro director creativo; Ubisoft aún no definiría fecha de debut

Una de las promesas que Ubisoft hizo en 2017 y que no ha cumplido es Skull and Bones. El juego de piratas ha pasado mucho tiempo en desarrollo y, si bien ya tiene ventana de lanzamiento, Ubisoft todavía no sabe precisamente cuando estará listo. Para abonar a la incertidumbre sobre el proyecto, supuestamente habría perdido a su 3.ª directora creativa.

Poco a poco nos acercamos al fin de año y faltan sólo 7 meses para que Skull and Bones, luego de más de 7 años de desarrollo esté disponible. El público no sabe la fecha y ni siquiera Ubisoft, pues todavía no lo ha definido de manera interna, así lo revelaron empleados de la compañía que se pusieron en contacto con Kotaku.

No olvides seguirnos en Google News.

Video relacionado: resumen de noticias de la semana 25 de 2023

Encargada del reinicio de Skull and Bones ya no trabaja en el proyecto

Adicionalmente, las fuentes aseguraron que la tercera directora creativa del proyecto, Elisabeth Pellen, se habría desligado del proyecto, al cual se unió en 2018 para encargarse del reinicio de su propuesta. Poco después, Ubisoft confirmó esta información. La creativa permanece en la compañía, pero ya no en Ubisoft Singapur, sino que regresó a las oficinas parisinas, precisamente al puesto de directora editorial en línea.

"5 años atrás, Elisabeth Pellen fue a Ubisoft Singapur con una misión de reiniciar la dirección creativa de Skull and Bones. Ella lo logró y el equipo de Skull and Bones se encuentra ahora cumpliendo su visión para ofrecer una experiencia de RPG de acción naval única para nuestros jugadores", expresó un portavoz de Ubisoft, que explicó que "no es poco común para un creativo cambiarse a un nuevo proyecto o rol".

Skull and Bones ha tenido 3 directores creativos

Sin embargo, las fuentes indican que el cambio se hizo antes de lo esperado, pues mencionaron que se esperaba que la creativa continuara en Singapur hasta por lo menos a finales del año.

Por si fuera poco, Ubisoft confirmó que la Creative Media and Publishing Union llevará a cabo una votación pronto como parte de una campaña sindical luego de que salieran a la luz reportes de problemas laborales dentro de Ubisoft. Esto con el fin de que "miembros elegidos" decidan si debería otorgarse un "reconocimiento formal".

Por si te lo perdiste: Ubisoft está confiado en que la versión final de Skull and Bones agradará a los fans.

¿Sigues interesado en Skull and Bones? Cuéntanos en los comentarios.

Skull and Bones a inicios del año fiscal 2023-2024 en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC (vía Epic Games Store y Ubisoft Connect). Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas esta página.

Video relacionado: Skull and Bones - Tráiler de Presentación

Mantente informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News