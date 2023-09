REPORTE: Nintendo ya mostró el potencial de Switch 2 con Zelda y demos técnicos

Varios reportes aseguran que Nintendo mostró el Switch 2 a puerta cerrada durante gamescom 2023. Esta mañana salió a la luz más información al respecto, pues nuevas fuentes afirman que efectivamente el hardware estuvo en el evento alemán con varios tech demos.

De acuerdo con la información, Nintendo supuestamente mostró varios juegos para demostrar el potencial que tendrá su nueva consola que, según diversas fuentes, llegará al mercado el próximo año.

Switch 2 estuvo en gamescom 2023 con estos juegos, según reporte

Eurogamer y VGC publicaron esta mañana reportes que emocionaron a los fans de Nintendo, pues revelan información sobre las demostraciones sobre Switch 2 que se hicieron hace poco. Las fuentes afirman que Nintendo mostró una versión mejorada de The Legend of Zelda: Breath of the Wild para su nuevo hardware.

Esta demostración ejecutaba el título con una mayor tasa de cuadros por segundo y una resolución más alta respecto a su versión actual para Switch. Se especifica que se trataba sólo de un demo para poner a prueba el nuevo sistema, así que no es garantía de que esta aventura de Link se relanzará en Switch 2.

Por otro lado, afirman que Nintendo también presumió el potencial de su nuevo hardware con The Matrix Awakens, demo técnico de Epic Games que se usó hace unos años para mostrar el poder de PlayStation 5 y Xbox Series X.

Así pues, se especula que la próxima consola de Nintendo apostará por la potencia para acercarse más a sus competidores. Los reportes mencionan el uso de la tecnología DLSS de Nvidia en dicho tech demo, por lo que hubo trazado de rayos y efectos visuales complejos en la demostración.

Si bien los datos vienen de fuentes muy confiables, la realidad es que aún es pronto para hablar de forma precisa de todo lo que ofrecerá el sucesor de Switch en cuanto a potencia, funciones y más características.

Surgen nuevos reportes sobre Switch 2 y su potencial

